Un uomo di 74 anni di Pavone Canavese ha ucciso un ladro durante una rapina. L'episodio è avvenuto in un negozio di proprietà dell'uomo, che ha sparato e ucciso l'intruso. La vicenda ha suscitato discussioni sulla legittima difesa, considerando che l'uomo non è stato condannato a scontare una pena detentiva. La condanna è stata pronunciata, ma non prevede l'ingresso in carcere. La vicenda si inserisce nel dibattito pubblico sulla legittima difesa e i limiti di utilizzo delle armi.

Mentre infuria il dibattito sulla condanna di Mario Roggero, emerge un altro caso di legittima difesa che torna a dividere l’opinione pubblica.Si tratta della vicenda di Marcellino Franco Iachi Bonvin, tabaccaio 74enne di Pavone Canavese (Torino). La sua condanna a 1 anno e 8 mesi di carcere è diventata definitiva. I fatti risalgono alla notte del 7 giugno 2019: il negozio era già stato vittima di furti precedenti. Intorno alle 2:30, Bonvin sentì l’allarme e vide tre ladri a volto coperto che stavano caricando su un furgone l’apparecchiatura cambiamonete con circa 3.000 euro.Dal balcone di casa, al secondo piano, il tabaccaio sparò diversi colpi con il suo revolver calibro 357 legalmente detenuto. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Bonvin spara e uccide il ladro durante la rapina, condannato: perché non va in cella

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