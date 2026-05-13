Strappa la collana d’oro alla festa e lo pesta di botte Il ladro riconosciuto da una felpa rossa | condannato per rapina
Un episodio di rapina si è verificato la sera del 13 agosto 2022 al parco Europa. Un giovane di 22 anni, di origine tunisina e residente a Falconara, ha strappato una collana d’oro a un 23enne di Cingoli, poi colpito con violenza. La polizia ha riconosciuto il rapinatore grazie a una felpa rossa che indossava durante il gesto. Il giovane è stato condannato per rapina in seguito al processo.
STAFFOLO - Una serata al fresco finita con un pugno in faccia e la collana strappata. La notte del 13 agosto 2022 al chiosco del parco Europa, un 22enne di origine tunisina residente a Falconara ha rapinato e pestato un 23enne di Cingoli. Ieri il giudice Alberto Pallucchini lo ha condannato per.🔗 Leggi su Anconatoday.it
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