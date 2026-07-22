Bonus elettrodomestici c’è tempo fino al 4 settembre per richiedere i rimborsi | come fare
Il termine per richiedere i rimborsi del bonus elettrodomestici è fissato al 4 settembre 2026. I negozi che hanno aderito devono presentare le richieste di rimborso per le somme anticipate ai clienti tramite sconto in fattura entro questa data. Il ministero delle Imprese e del Made in Italy ha stabilito questa scadenza per i venditori, che devono completare le procedure di rimborso entro il termine stabilito.
Per i negozi che hanno aderito al bonus elettrodomestici, il ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit) ha fissato al 4 settembre 2026 il termine ultimo entro cui i venditori possono richiedere il rimborso delle somme anticipate ai clienti sotto forma di sconto in fattura. Secondo i dati ministeriali, al 10 luglio 2026 risultavano ancora 169 esercenti che non avevano presentato la richiesta di rimborso, per un totale di oltre un milione di euro ancora da liquidare. A quanto ammontava il bonus elettrodomestici. Il bonus, introdotto con la legge di bilancio 2025, riconosceva uno sconto immediato al momento dell’acquisto di un nuovo elettrodomestico a basso consumo. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
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