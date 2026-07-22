Bonus elettrodomestici c’è tempo fino al 4 settembre per richiedere i rimborsi | come fare

Notizia in breve

Il termine per richiedere i rimborsi del bonus elettrodomestici è fissato al 4 settembre 2026. I negozi che hanno aderito devono presentare le richieste di rimborso per le somme anticipate ai clienti tramite sconto in fattura entro questa data. Il ministero delle Imprese e del Made in Italy ha stabilito questa scadenza per i venditori, che devono completare le procedure di rimborso entro il termine stabilito.