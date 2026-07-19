Bonus elettrodomestici in scadenza | fino a quando si possono chiedere i rimborsi dei voucher per i venditori
Il termine per richiedere i rimborsi dei voucher del Bonus elettrodomestici 2025 scade il 4 settembre. Il Mimit ha stabilito questa data con un decreto direttoriale del 14 luglio. Dopo questa scadenza, non sarà più possibile ottenere i rimborsi per i voucher acquistati. La scadenza riguarda solo i venditori, che devono presentare le richieste entro questa data.
Con un decreto direttoriale del 14 luglio il Mimit ha fissato il termine per richiedere il rimborso dei voucher del Bonus elettrodomestici 2025. I venditori hanno tempo fino al 4 settembre (23.59) per richiedere indietro le somme anticipate. Ecco come funziona. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Every Blind Date Wish Made Me Richer… Until I Became a Billionaire
Notizie e thread social correlati
Leggi anche: Alghero-Bari, volo con 9 ore di ritardo: per i passeggeri la beffa dei voucher da 4 euro quando, per i rimborsi, gliene spettano 250
Leggi anche: ISEE fino a 35mila euro, tutti i bonus 2026 che si possono richiedere
Temi più discussi: Bonus elettrodomestici, in scadenza domande per rimborsi a venditori; Bonus elettrodomestici 2025: rimborsi entro il 4 settembre; Bonus elettrodomestici: rimborsi in scadenza, ultima chiamata per i venditori; Bonus elettrodomestici: ultima chiamata per il rimborso dei voucher.
Bonus elettrodomestici, in scadenza domande per rimborsi voucher ai venditori: tutte le info per riscuoterli qds.it/bonus-elettrod… #QDS #QdSNotizie #QdSNews x.com
Bonus elettrodomestici in scadenza: fino a quando si possono chiedere i rimborsi dei voucher per i venditoriCon un decreto direttoriale del 14 luglio il Mimit ha fissato il termine per richiedere il rimborso dei voucher del Bonus elettrodomestici 2025 ... fanpage.it
Bonus elettrodomestici, in scadenza domande per rimborsi voucher ai venditori La scadenza e le modalità per riscuoterli nella nostra GUIDA https://qds.it/bonus-elettrodomestici-domande-rimborsi-scadenze-info/ #QDS #QdSNotizie #QdSNews facebook
Bonus elettrodomestici, in scadenza domande per rimborsi voucher ai venditori: cosa sapereLeggi su Sky TG24 l'articolo Bonus elettrodomestici, in scadenza domande per rimborsi voucher ai venditori: cosa sapere ... tg24.sky.it