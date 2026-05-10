Bonus maltempo 2026 | chi può richiedere il contributo INPS fino a 3000 euro e come fare domanda

Da fanpage.it 10 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L'Inps ha reso disponibili le istruzioni per richiedere il bonus maltempo 2026, un contributo una tantum fino a 3000 euro destinato ai lavoratori autonomi e parasubordinati delle regioni Calabria, Sicilia e Sardegna colpiti da eventi meteorologici avversi. La procedura di domanda è stata pubblicata dall'ente, che ha specificato i requisiti e le modalità di accesso all'indennità.

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L'Inps ha pubblicato le istruzioni per accedere all'indennità una tantum destinata ai lavoratori autonomi e parasubordinati di Calabria, Sicilia e Sardegna colpiti dal maltempo. Le domande possono essere inviate telematicamente entro la scadenza del 20 giugno 2026.🔗 Leggi su Fanpage.it

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