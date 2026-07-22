Il Riesame ha respinto tutti i ricorsi della difesa e confermato il carcere per i quattro arrestati considerati gli autori dell’attentato con esplosivo contro il giornalista e conduttore di Report, avvenuto il 16 ottobre 2025 a Campo Ascolano, Pomezia. I sospettati rimangono in custodia. Nessuna scarcerazione è stata concessa. La decisione è definitiva e le indagini proseguono.

Restano in carcere i quattro arrestati ritenuti i presunti esecutori materiali dell'attentato dinamitardo contro il giornalista e conduttore di Report Sigfrido Ranucci, avvenuto il 16 ottobre 2025 a Campo Ascolano, nel comune di Pomezia. Il Tribunale del Riesame di Roma ha respinto le richieste di scarcerazione e confermato le misure cautelari, mantenendo anche l'impianto accusatorio che ipotizza i reati di strega e di associazione per delinquere aggravata dal metodo mafioso. La decisione arriva dopo che il collegio, al termine dell'udienza di lunedì scorso, si era riservato di decidere sulle istanze presentate dalle difese. Il provvedimento riguarda Pellegrino D'Avino, Antonio Passariello, Saverio Mutone e Marika De Filippis, indicati dagli investigatori come i presunti autori materiali dell'attentato. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Bomba contro Ranucci, niente scarcerazione: il Riesame respinge tutti i ricorsi della difesa

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