Clan Fezza-De Vivo il Riesame di Salerno respinge tutti i ricorsi | confermata la custodia cautelare per i quattro indagati

Da avellinotoday.it 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Tribunale del Riesame di Salerno ha respinto tutti i ricorsi presentati dai quattro indagati nell'ambito dell'indagine sulla famiglia Fezza-De Vivo, confermando la custodia cautelare per ciascuno di loro.

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Il Tribunale del Riesame di Salerno ha confermato integralmente le ordinanze di custodia cautelare che riguardano i quattro indagati nell’ambito dell’indagine condotta dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Salerno.L’operazione, svolta sotto il coordinamento del pubblico ministero antimafia. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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