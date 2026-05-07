Sparatoria contro diciannovenne | i 4 indagati chiedono la scarcerazione al riesame

Quattro persone coinvolte in un caso di sparatoria avvenuta nella notte del 20 aprile a Canicattì hanno presentato ricorso al tribunale del riesame per chiedere la scarcerazione. L'indagine, in corso, si concentra sui dettagli dell’evento e sulle persone accusate di aver preso parte all’episodio. La richiesta di rilascio è stata depositata e sarà valutata dai giudici competenti.

L'inchiesta sulla sparatoria avvenuta nella notte del 20 aprile a Canicattì approda al tribunale del riesame. Lunedì prossimo si terrà l'udienza per decidere sulla richiesta dei legali di annullare il provvedimento restrittivo nei confronti dei quattro giovani arrestati con l'accusa di tentato.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Notizie correlate Caso Spada, la difesa fa ricorso contro la custodia cautelare in cella: al Riesame per la scarcerazioneL'avvocato Marco Martines, che assiste Luca Spada insieme alla collega Gloria Parigi, ha formalizzato il ricorso al Tribunale del Riesame di Bologna... Maxi operazione antidroga: Riesame dispone la scarcerazione di CurcioAvellino, 8 aprile 2026 - Il Tribunale del Riesame ha disposto la scarcerazione di Alessandro Massimo Curcio, uno dei sette indagati arrestati... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Spunta un fucile rubato nel sottotetto dopo le minacce: il sequestro nell'inchiesta per l'agguato con 8 colpi di pistola; Sparatoria a Foggia: morto Stefano Bruno, feriti il padre e il fratello oltre l'uomo che ha sparato. Esclusa la pista di mafia; Palermo, nuova sparatoria nell’area delle case popolari: colpi contro auto e abitazione; Fucile rubato nel sottotetto: denunciato un diciannovenne per ricettazione. Sparatoria contro diciannovenne: i 4 indagati chiedono la scarcerazione al riesameOtto colpi di pistola esplosi nella notte del 20 aprile. I legali sollecitano l'annullamento del provvedimento restrittivo ... agrigentonotizie.it Otto colpi di pistola contro un 19enne, tre giovani in carcere per tentato omicidioLa sparatoria nella notte del 20 aprile: uno dei tre arrestati è accusato anche di atti persecutori: mesi di minacce, pedinamenti e aggressioni ... agrigentonotizie.it Sparatoria a Catania, arrestato il nipote del boss Cappello: ferito un pregiudicato - facebook.com facebook Alcune immagini dei minuti concitati durante la sparatoria alla cena dei corrispondenti all’hotel Hilton di Washington mostrano Donald Trump, giornalisti e ospiti scappare o nascondersi sotto i tavoli. Uno dei partecipanti invece ha continuato tranquillamente a x.com