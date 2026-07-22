A Bolzano, si sono svolti eventi di danza e musica organizzati da Bolzano Danza e Transart. Durante le manifestazioni, sono stati presentati spettacoli di compagnie come Peeping Tom e Aterballetto. Le esibizioni includevano performance di danza contemporanea, con coreografie e scene dal vivo. Le iniziative hanno coinvolto artisti e pubblico, creando un’occasione di scambio culturale nella città.

‹ › 1 4 20260717BOLZANODANZA PeepingTom phandreamacchia DSC0642. ‹ › 2 4 BOLZANO DANZA 2026 - Aterballetto, Il combattimento di Tancredi e Clorinda (c) Andrea Macchia 15. ‹ › 3 4 Lezioni in pubblico - Andrea Macchia. ‹ › 4 4 Lezioni in pubblico - Andrea Macchia. Iperturismo, riscaldamento globale e crisi culturale sono il combinato disposto che da Bolzano potrebbero presto far pensare a un nuovo assetto di ‘Alto Adige, alto fragile’. Così scriveva un poeta locale tanto alternativo da pretendere che il suo nome fosse scritto solo in minuscolo, norbert.c.kaser, in anni alquanto tormentati del passato recente, riferendosi così alla caratteristica complessità del piccolo territorio che sarebbe il lembo estremo nord dell’Italia ed è orgogliosamente anche Sudtirolo germanofono, custodendo inoltr e una preziosa minoranza ‘ladina’. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - Bolzano Danza e Transart: come i piccoli semi di cultura possono generare un futuro migliore

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