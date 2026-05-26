I semi di girasole sono piccoli semi oleosi apprezzati per il loro profilo nutrizionale e per la versatilità in cucina

I semi di girasole sono semi oleosi di piccole dimensioni provenienti dalla pianta Helianthus annuus. Sono riconosciuti per il loro valore nutrizionale e vengono utilizzati in diverse preparazioni culinarie.

I semi di girasole sono piccoli semi oleosi ricavati dalla pianta Helianthus annuus, apprezzati per il loro profilo nutrizionale e per la versatilità in cucina. Utilizzati nell’alimentazione, rappresentano una fonte naturale di grassi buoni, proteine vegetali, vitamine e minerali utili al benessere quotidiano. Dal punto di vista nutrizionale, i semi di girasole contengono elevate quantità di vitamina E, potente antiossidante che contribuisce alla protezione delle cellule dallo stress ossidativo. Sono inoltre ricchi di magnesio, fosforo, selenio e acidi grassi insaturi, nutrienti che supportano la salute cardiovascolare, il corretto funzionamento del sistema nervoso e il metabolismo energetico. 🔗 Leggi su Amica.it

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