Giro d’Italia 2026 tappa di oggi Chieti-Fermo | orari percorso tv I muri possono generare sorprese

Oggi si corre la tappa di apertura in salita del Giro d’Italia 2026, con partenza da Chieti e arrivo a Fermo. La frazione prevede un percorso impegnativo, con tratti che metteranno alla prova le squadre e i corridori, soprattutto sui muri che potrebbero riservare sorprese. La corsa sarà trasmessa in diretta televisiva, e gli appassionati potranno seguire gli sviluppi di una tappa che si inserisce in un weekend molto difficile per i partecipanti, dopo il successo sul Blockhaus.

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Dopo il primo arrivo in salita, quello sul Blockhaus, che ha già ribaltato la classifica generale, prosegue un weekend molto duro al Giro d’Italia 2026 con l’ottava tappa, da Chieti a Fermo. Andiamo a scoprire nel dettaglio la frazione con il programma, il percorso ed i favoriti. PERCORSO. 155 chilometri dall’Abruzzo alle Marche. I primi 100 sono totalmente tranquilli, senza difficoltà altimetriche, che sono concentrate tutte su un finale entusiasmante. In rapida successione i GPM di Montefiore d’Aso (9.9 km al 3.6%) e Monterubbiano (4.7 km al 5.7%), seguiti dal chilometro Red Bull sul Muro del Ferro (mezzo chilometro all’11%). Discesa e poi le ultime due ascese: Capodarco (2. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Giro d’Italia 2026, tappa di oggi Chieti-Fermo: orari, percorso, tv. I muri possono generare sorprese ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Giro d'Italia 2026 Stage 6 Preview: Naples Madness Sullo stesso argomento Giro d’Italia 2026, la tappa di domani Chieti-Fermo: percorso, orari, tvIl primo vero arrivo in salita dell’edizione numero 109 della Corsa Rosa lascerà certamente il segno, ma non ci sarà tempo per rifiatare. Tappa Chieti-Fermo, il percorso del Giro d’Italia 2026: orari e dove seguirla in tvFermo, 16 maggio 2026 – Oggi, sabato 16 maggio, il cuore delle Marche torna a battere al ritmo delle pedalate dei corridori del Giro d’Italia e... Giro d’Italia 2026, Presentazione Percorso e Favoriti Ottava Tappa: Chieti – Fermo (156 km) x.com Giro d’Italia 2026, tappa di oggi Chieti-Fermo: orari, percorso, tv. I muri possono generare sorpreseDopo il primo arrivo in salita, quello sul Blockhaus, che ha già ribaltato la classifica generale, prosegue un weekend molto duro al Giro d'Italia 2026 ... oasport.it Giro d’Italia 2026, la tappa di domani Chieti-Fermo: percorso, orari, tvIl primo vero arrivo in salita dell’edizione numero 109 della Corsa Rosa lascerà certamente il segno, ma non ci sarà tempo per rifiatare. Non ci sono ... oasport.it