A Bologna, un poliziotto ferito durante la manifestazione per Fakir ha descritto l’evento come una vera guerriglia urbana. Il poliziotto ha affermato che quanto successo nei giorni precedenti non può essere giustificato dalla violenza. Durante gli scontri, sono stati lanciati oggetti contro le forze dell’ordine e sono stati registrati momenti di caos e tensione. Nessuna altra informazione sui danni o sui feriti è stata comunicata.

BOLOGNA – "A Bologna è stata solo ed esclusivamente una guerriglia urbana. Quanto accaduto qualche giorno prima, pur nella sua tragicità, non può e non deve sfociare in violenza. La rabbia ci sta, da parte dei familiari in primis, ma tutto quello che è successo dopo è pura, semplice e gratuita guerriglia urbana". Luca Calabrese, da 22 anni in servizio al Reparto Mobile di Bologna e dirigente del Sap, è uno dei 64 agenti feriti lunedì sera negli scontri al presidio per Abderrahim Fakir; si sarebbe aspettato, dice, “non dico scuse, ma almeno qualche parola di solidarietà”. "Noi eravamo in in piazza Roosevelt (la piazza della Prefettura, ndr), dove il corteo sarebbe arrivato", spiega. 🔗 Leggi su Bologna.repubblica.it

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© Bologna.repubblica.it - Bologna, uno dei poliziotti feriti dopo la manifestazione per Fakir: “È stata guerriglia urbana”

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Bologna, tensioni tra polizia e manifestanti al corteo per Fakir

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