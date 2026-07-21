La guerriglia a Bologna per Fakir | 50 agenti feriti

Nella zona centrale di Bologna, a pochi passi da piazza Maggiore, si sono verificati scontri tra attivisti e forze dell’ordine, con almeno 50 agenti feriti. La guerriglia urbana è proseguita fino a oltre mezzanotte, con alcuni partecipanti che hanno lanciato oggetti contro la polizia. La situazione si è protratta nel centro storico, coinvolgendo un gruppo di attivisti che ha resistito agli interventi delle forze di sicurezza.

La guerriglia urbana in pieno centro a Bologna a pochi passi da piazza Maggiore è andata avanti ieri fino a tarda notte. Una sacca di attivisti ha continuato fino a oltre mezzanotte a lanciare oggetti agli agenti di polizia. Oltre che a devastare il centro buttando in aria sedie dei dehor e vandalizzando le bici del servizio sharing. Almeno un’auto del Comune è stata date alle fiamme, costringendo i vigili del fuoco a intervenire. I pompieri sono accorsi anche in via Monte Grappa, dove un fumogeno aveva preso fuoco in un cortile. La guerriglia a Bologna per Fakir. Un primo bilancio di ieri sera, nelle proteste e negli scontri che hanno seguito la piazza pacifica per chiedere verità e giustizia per la morte di Abderrahim Fakir è di 11 persone che hanno avuto bisogno di cure dal 118. 🔗 Leggi su Open.online

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Bologna, guerriglia al corteo per Fakir: 11 feriti lievi e auto in fiamme

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