Bologna Salvini | non dico Lepore abbia istigato ma se usi certi toni

Salvini ha commentato i toni usati da un sindaco durante un evento a Bologna, affermando che non si vuole accusare di istigazione diretta alla violenza, ma che certi modi di comunicare possono essere problematici. Ha sottolineato che, pur non accusando di aver organizzato atti violenti, l’uso di determinati toni può avere conseguenze. Le sue parole sono state pronunciate durante un intervento pubblico, senza riferimenti a specifici episodi o persone.

Bologna, 22 lug. (askanews) - "Non voglio dire che qualcuno abbia istigato alla violenza o abbia voluto la violenza, abbia organizzato la violenza. Però se usi certi toni. ". Lo ha affermato il vice premier e segretario della Lega Matteo Salvini, tornando sul presidio convocato dal sindaco di Bologna, Matteo Lepore, dopo la morte di Abderrahim Fakir al Pilastro, e sugli scontri con la polizia. "Stando alle stime, c'erano in quella piazza persone perbene. Poi per 10 ore un centinaio di poliziotti hanno fronteggiato 3.000 delinquenti. Ripeto, questo non vuol dire che tutti quelli che erano in piazza erano violenti, per fortuna. Questo non vuol dire che il sindaco di Bologna ha organizzato, auspicato, istigato alle violenze, per fortuna. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Morte Fakir a Bologna, Salvini: Non dico che Lepore abbia istigato, ma se usi certi toni...

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