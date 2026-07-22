bologna quando le istituzioni dovrebbero attendere la giustizia prima della piazza

A Bologna, le autorità hanno deciso di non intervenire pubblicamente in un momento di tensione, aspettando che si svolga il procedimento giudiziario. Invece di parlare o agire immediatamente, hanno scelto di rispettare il percorso legale prima di esprimersi pubblicamente. Questa scelta ha suscitato reazioni miste tra i cittadini e gli osservatori. Attualmente, non ci sono dichiarazioni ufficiali o azioni da parte delle istituzioni in merito all’accaduto.

Ci sono momenti in cui il silenzio istituzionale vale più di cento slogan. Non perché significhi disinteresse, ma perché rappresenta il rispetto di un principio fondamentale: la verità non nasce dall’emotività collettiva, bensì dall’accertamento dei fatti. La morte di Abderrahim Fakir ha inevitabilmente scosso Bologna. E non solo. Una tragedia che merita rispetto, sia dalla parte della vittima,sia dalla parte degli operatori di polizia e dei sanitari che hanno operato, e anche va la vicinanza alla famiglia del defunto, perché ogni persona che perde la propria vita va rispettata e, soprattutto va rispettata l’indagine degli inquirenti rigorosa, capace di chiarire ogni aspetto della vicenda. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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