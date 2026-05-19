Avellino la piazza che interroga le istituzioni | giustizia sociale e comunità oltre le ombre

Ad Avellino, si è svolta la seconda edizione della Giornata della Giustizia e della Legalità, un evento che ha coinvolto cittadini e rappresentanti istituzionali. La manifestazione ha previsto incontri e dibattiti aperti, con l’obiettivo di affrontare temi legati alla giustizia sociale e alla tutela della comunità. La giornata non si è ridotta a semplici interventi formali, ma ha cercato di creare uno spazio di confronto diretto tra chi vive quotidianamente le sfide legali e chi ha il compito di governare e amministrare.

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Oggi Avellino ha respirato giustizia. O almeno ci ha provato.La II Giornata della Giustizia e della Legalità non è stata una passerella di discorsi convenzionali. No. È stata un colpo d'occhio sulla nostra incapacità di proteggere i giovani.Libera Avellino ha chiamato scuole, associazioni. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Ombre e depistaggi: le crepe che mettono in crisi la giustizia penaleLa verità non è un traguardo lineare, ma un terreno scivoloso dove la giustizia deve costantemente lottare contro le ombre che tentano di oscurarla. ritorna rigaff: una street art politico-sociale che interroga la cittàLa nuova opera di street art dell’artista prende forma in Viale Monza, a Milano, sotto il ponte della ferrovia all’altezza della fermata Rovereto... Cara @luisellacost, io invece mi sono stufata di riportare quotidianamente notizie in merito alla criminalità d’importazione, ma è necessario per descrivere ciò che sta succedendo in Italia. 1? Messina, rinviato a giudizio un 25enne tunisino accusato di aver x.com La Fortitudo Bologna perde gara 4 contro Avellino (76-67): il passaggio alle semifinali playoff si deciderà al PalaDozzaAvellino completa la rimonta contro la Flats Service che si era portata sul 2-0 dopo le prime due sfide casalinghe. Pesa il parziale monstre (19-2) nel terzo quarto. Verona vince 3-1 contro Brindisi e ... corrieredibologna.corriere.it Avellino, Izzo: Per i playoff ce la giocheremo fino alla fine, voglio portare questa piazza in Serie AIntervistato ai microfoni di Prima Tivvù, ha parlato della lotta per l’ottavo posto in classifica il difensore dell’Avellino, Armando Izzo, sottolineando come la piazza meriti di raggiungere la Seri ... ilovepalermocalcio.com