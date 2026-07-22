La morte di un uomo di 43 anni durante un fermo di polizia a Bologna ha scatenato uno scontro tra maggioranza e opposizione. La premier ha annunciato tolleranza zero sugli scontri, mentre un rappresentante dell’opposizione ha affermato che lo Stato ha fallito. La vicenda si è verificata domenica 19 luglio 2026, con manifestazioni e tensioni nelle strade della città. Le autorità stanno conducendo indagini sulla vicenda.

È scontro tra maggioranza e opposizione sui fatti di Bologna, dove domenica 19 luglio 2026 il 43enne Abderrahim Fakir è morto durante un fermo di Polizia. In un’intervista al Giornale, la premier Giorgia Meloni ribadisce la linea già espressa in un post sui social, parlando di « tolleranza zero » contro chi «pensa di poter sfasciare tutto, terrorizzare le persone perbene e trasformare i nostri quartieri in zone franche». Il riferimento è alla manifestazione per chiedere verità e giustizia sulla morte di Fakir che in breve tempo è degenerata in guerriglia urbana con auto incendiate, bombe carta e agenti feriti. Meloni ha poi definito « irresponsabile » la scelta del sindaco di Bologna Matteo Lepore che aveva chiamato la cittadinanza a un presidio per chiedere giustizia. 🔗 Leggi su Lettera43.it

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© Lettera43.it - Bologna, Meloni: «Tolleranza zero sugli scontri». Schlein: «Lo Stato ha fallito»

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