bologna custode spara ai ladri ma lavorava abusivamente

Un uomo di 63 anni è stato denunciato dai carabinieri dopo aver sparato a dei ladri entrati in un’azienda metalmeccanica a Crespellano. L’uomo, che lavorava abusivamente come custode, aveva il porto d’armi scaduto. Non ci sono state ferite. La vicenda si è verificata nella stessa settimana in cui un altro caso ha attirato l’attenzione sulla cronaca locale.

Un uomo di 63 anni ha sparato a dei ladri entrati in un'azienda metalmeccanica ma è stato denunciato dai carabinieri perché aveva il porto d'armi scaduto Nella settimana nella quale lasituazione di Mario Roggeroè protagonista della cronaca e politica italiana, in provincia di Bologna, a Crespellano, succede un episodio simile. In un’azienda di elettromeccanica un uomo di 63 anni ha sparato verso una banda di ladri, non prendendoli. Ma questo è stato denunciato perché aveva il porto d’armi scaduto ed anche perché lavorava abusivamente. Un uomo di 63 anni, italiano, ha messo in fuga dei potenziali ladri esplodendo diversi colpi di pistola con una revolver calibro 357 Magnum, ma i proiettili sono andati a vuoto conficcandosi nella parete dell’azienda. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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