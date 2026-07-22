Sono state diffuse immagini inedite che mostrano le fasi precedenti alla morte di un uomo marocchino a Bologna. Nel video si vede il soggetto, identificato come Fakir, dare in escandescenze e un poliziotto accendere la bodycam. Le riprese sono state trasmesse dal Tg de La7 e hanno contribuito a scoprire i momenti antecedenti all’intervento delle forze dell’ordine. Successivamente, il sindaco ha promosso una protesta pubblica che ha portato a scontri e incendi.

Sono immagini inedite e rivelatrici quelle mostrate dal Tg de La7 sulle fasi ch e hanno preceduto la morte del marocchino Abderrahim Fakir a Bologna, su cui poi il sindaco di Bologna Lepore ha innescato una protesta di piazza che ha generato scontri e roghi. Steso in terra vicino ad una scala che dal giardino porta ai garage di via Svevo, in stato confusionale, urla e si agita. L a polizia è già presente e si sente un agente che si rivolge a Fakir a distanza dicendogli “devi stare calmo” e viene zittito dall’uomo. La polizia poi interverrà quando il marocchino si scaglia contro un uomo, che parcheggia la macchina nei garage. Altri filmati, girati dall’alto da persone che vivono nella strada e mostrati dal TgrRai dell’Emilia-Romagna, inquadrano il 42enne nella stessa posizione, sdraiato, senza scarpe, che grida e si muove sull’asfalto. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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© Secoloditalia.it - Bologna, colpo di scena. Spunta il video di Fakir che dà in escandescenze. E la bodycam l’accende il poliziotto

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