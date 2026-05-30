Brasile-Panama Amichevole 31-05-2026 ore 23 | 30 | formazioni quote pronostici Vittoria della Seleçao senza gol al passivo?

Notizia in breve

La partita tra Brasile e Panama si è conclusa con la vittoria della selezione brasiliana, senza subire gol. La sfida amichevole si è giocata il 31 maggio alle 23:30. Carlo Ancelotti ha appena iniziato la sua esperienza come allenatore della nazionale e si prepara al debutto ufficiale in occasione del Mondiale, che inizierà l’11 giugno. Le formazioni scelte dai due team sono state annunciate poco prima del calcio d’inizio.