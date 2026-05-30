Brasile-Panama Amichevole 31-05-2026 ore 23 | 30 | formazioni quote pronostici Vittoria della Seleçao senza gol al passivo?
La partita tra Brasile e Panama si è conclusa con la vittoria della selezione brasiliana, senza subire gol. La sfida amichevole si è giocata il 31 maggio alle 23:30. Carlo Ancelotti ha appena iniziato la sua esperienza come allenatore della nazionale e si prepara al debutto ufficiale in occasione del Mondiale, che inizierà l’11 giugno. Le formazioni scelte dai due team sono state annunciate poco prima del calcio d’inizio.
Carlo Ancelotti ha accettato la grande sfida di guidare il Brasile ed è pronto ad affrontare la prima grande manifestazione della sua carriera da selezionatore: il Mondiale, che prenderà il via il prossimo 11 giugno. Domenica notte, al Maracanà, la Seleçao comincerà ufficialmente l’avvicinamento alla rassegna iridata: giocherà la sua prima amichevole, contro Panama, un’altra. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
Notizie e thread social correlati
Brasile-Panama (Amichevole, 31-05-2026 ore 23:30): formazioni, quote, pronosticiNell'amichevole tra Brasile e Panama, conclusa alle 23:30 del 31 maggio 2026, sono state presentate le formazioni ufficiali.
USA-Senegal (Amichevole di preparazione, 31-05-2026 ore 21:30): formazioni, quote, pronosticiAlle 21:30, si gioca un’amichevole tra USA e Senegal, due nazionali pronte a prepararsi per il Mondiale.
Temi più discussi: Pronostico Brasile-Panama: analisi e probabili formazioni 31/05/2026 Amichevole Internazionale; Il Brasile intensifica la preparazione per l’amichevole contro Panama prima del Mondiale; Brasile-Panama (Amichevole di preparazione, 31-05-2026 ore 23:30): formazioni, quote, pronostici; Brasile Panama, amichevole: probabili formazioni e pronostico 31/05.
Brasile-Panama (Amichevole, 31-05-2026 ore 23:30): formazioni, quote, pronostici ift.tt/hugiN2M #scommesse #pronostici x.com
[Reuters] Neymar si sottopone a test medici mentre un problema al polpaccio mette in dubbio il posto del Brasile nella Coppa del Mondo reddit
Ancelotti stravolge il Brasile per il test con Panama a 11 giorni dal Mondiale, due italiani titolari, la decisione su NeymarDomani amichevole premondiale per gli auriverde, il ct Ancelotti punta molto su Wesley. Tutta la rosa a lezione arbitrale sulle novità regolamentari per i Mondiali ... sport.virgilio.it
Brasile - Panama Cronaca, formazioni e statisticheAccedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e ... tuttosport.com