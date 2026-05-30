Brasile-Panama Amichevole 31-05-2026 ore 23 | 30 | formazioni quote pronostici Vittoria della Seleçao senza gol al passivo?

Da infobetting.com 30 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

La partita tra Brasile e Panama si è conclusa con la vittoria della selezione brasiliana, senza subire gol. La sfida amichevole si è giocata il 31 maggio alle 23:30. Carlo Ancelotti ha appena iniziato la sua esperienza come allenatore della nazionale e si prepara al debutto ufficiale in occasione del Mondiale, che inizierà l’11 giugno. Le formazioni scelte dai due team sono state annunciate poco prima del calcio d’inizio.

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Carlo Ancelotti ha accettato la grande sfida di guidare il Brasile ed è pronto ad affrontare la prima grande manifestazione della sua carriera da selezionatore: il Mondiale, che prenderà il via il prossimo 11 giugno. Domenica notte, al Maracanà, la Seleçao comincerà ufficialmente l’avvicinamento alla rassegna iridata: giocherà la sua prima amichevole, contro Panama, un’altra. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

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© Infobetting.com - Brasile-Panama (Amichevole, 31-05-2026 ore 23:30): formazioni, quote, pronostici. Vittoria della Seleçao senza gol al passivo?
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