A pochi giorni dall’omicidio di un giovane di 22 anni alla stazione Certosa, la Prefettura di Milano ha convocato un vertice sulla sicurezza. Durante l’incontro, i rappresentanti delle istituzioni hanno confermato che i reati sono in calo, ma hanno sottolineato la necessità di rafforzare le azioni contro la criminalità minorile. Nessuna altra informazione è stata fornita sui dettagli delle misure o sui soggetti coinvolti.

Milano, 4 giugno 2026 – A pochi giorni dal brutale omicidio del giovane 22enne, avvenuto alla stazione Certosa, la Prefettura di Milano ha ospitato un vertice sulla sicurezza. Tra i presenti il ministro degli Interni Matteo Piantedosi, il sindaco meneghino Beppe Sala, il capo della Polizia Vittorio Pisani, il Prefetto Claudio Sgaraglia e il Questore Bruno Megale. Il sindaco ha puntato il focus sulla violenza tra i giovani, fenomeno sempre più diffuso: “La criminalità minorile e giovanile è un fenomeno in forte crescita. C’è in particolare un problema che è legato alla criminalità minorile o giovanile". Il sindaco di Milano Beppe Sala (C) e il questore Bruno Megale (D) in Prefettura, a Milano, per il Comitato nazionale sull'ordine e la sicurezza pubblica csn. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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© Ilgiorno.it - Sicurezza a Milano, Piantedosi e Sala in coro: “Reati in calo, ma serve contrastare la criminalità minorile”

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