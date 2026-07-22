Un uomo di 39 anni è stato arrestato alla stazione di Parma dopo aver opposto resistenza e aggredito gli agenti della Polizia Ferroviaria durante un controllo di routine. L’uomo si era sistemato in una bivacca vicino ai binari e, al momento dell’intervento, ha reagito con violenza cercando di scappare. Gli agenti sono riusciti a bloccarlo e a portarlo in custodia.

Un arresto per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, questo il bilancio di un intervento della Polizia Ferroviaria presso la stazione di Parma. Un uomo di 39 anni è stato fermato dagli agenti durante un controllo di routine, dopo aver opposto una violenta resistenza e aver aggredito i poliziotti. L’episodio si è verificato durante i servizi di vigilanza e prevenzione svolti nello scalo ferroviario, come comunicato dalle forze dell’ordine. L'episodio alla stazione di Parma Tentativo di fuga e violenta reazione Convalida dell'arresto e provvedimenti del giudice L’episodio alla stazione di Parma Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, il personale del Posto Polfer ha effettuato un controllo su un uomo che si trovava a bivaccare su una panchina all’interno della stazione ferroviaria di Parma. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Bivacca alla stazione di Parma e aggredisce gli agenti intervenuti per un controllo, arrestato un 39enne

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