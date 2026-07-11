Un uomo di 39 anni è stato arrestato dopo aver aggredito i sanitari del 118 e gli agenti di polizia intervenuti in via del Gallo. L’intervento è stato avviato a seguito di una chiamata di emergenza, che segnalava un uomo in forte agitazione e alterato dall’alcol, che stava causando disturbo in strada davanti a un bar. Durante l’intervento, il 39enne ha reagito aggredendo sia i sanitari che gli agenti presenti.

Intervento urgente degli agenti della Questura fuori da un bar di via del Gallo, in città. A innescarlo, una chiamata da parte degli operatori sanitari del 118 a fronte di un uomo, in forte stato di agitazione e alterazione alcolica, che stava dando in escandescenze per strada. Arrivati sul posto, i poliziotti lo hanno notato - si tratta di un 39enne bresciano di casa in città, con precedenti alle spalle e già destinatario di un Dacur in tutti i bar della città -: dopo essersi slacciato le cinghie di contenimento in barella, si era avventato contro i sanitari aggredendoli e minacciandoli di morte. Alla vista degli agenti, rifiutando ogni tentativo di dialogo, si è scagliato pure contro di loro, a calci e pugni. 🔗 Leggi su Brescia.corriere.it

© Brescia.corriere.it - Aggredisce i sanitari del 118 e gli agenti della Polizia, arrestato 39enne

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

L'autobus si ferma pochi metri dopo la pensilina, passeggero aggredisce l'autista e gli stacca

Notizie e thread social correlati

Aggredisce gli agenti durante il controllo: arrestato dalla Polizia di Stato a LuceraNella serata di ieri, un uomo è stato arrestato dalla Polizia di Stato a Lucera dopo aver aggredito gli agenti durante un normale controllo.

Importuna la compagna e aggredisce gli agenti: denunciato. Raffica di controlli della polizia localeUn uomo è stato denunciato dalla polizia locale di Novara dopo aver importunato la compagna e aver aggredito gli agenti intervenuti.

Temi più discussi: Aggredisce sanitari e agenti della locale: scattano le manette, a processo per direttissima; Aggredisce sanitari del 118 e Carabinieri: un arresto nel Leccese; Medico dell’Asp accoltellato, Amato: Serve il Daspo sanitario; Aggredisce sanitari e carabinieri alla stazione ferroviaria: arrestato.

Aggredisce i sanitari del 118 e gli agenti della Polizia, arrestato 39enneIntervento urgente degli agenti della Questura fuori da un bar di via del Gallo, in città. A innescarlo, una chiamata da parte degli operatori sanitari del 118 a fronte di un uomo, in forte stato di a ... brescia.corriere.it

Aggredisce sanitari e agenti della locale: scattano le manette, a processo per direttissima ift.tt/LDfoqbM ift.tt/zDiFm1k x.com

Aggredisce sanitari del 118 e Carabinieri: un arresto nel LecceseHa aggredito prima gli operatori sanitari del 118, allertati dalla compagna preoccupata per il suo forte stato di agitazione, e poi i ... msn.com