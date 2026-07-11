Aggredisce i sanitari del 118 e gli agenti della Polizia arrestato 39enne

Da brescia.corriere.it 11 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un uomo di 39 anni è stato arrestato dopo aver aggredito i sanitari del 118 e gli agenti di polizia intervenuti in via del Gallo. L’intervento è stato avviato a seguito di una chiamata di emergenza, che segnalava un uomo in forte agitazione e alterato dall’alcol, che stava causando disturbo in strada davanti a un bar. Durante l’intervento, il 39enne ha reagito aggredendo sia i sanitari che gli agenti presenti.

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Intervento urgente degli agenti della Questura fuori da un bar di via del Gallo, in città. A innescarlo, una chiamata da parte degli operatori sanitari del 118 a fronte di un uomo, in forte stato di agitazione e alterazione alcolica, che stava dando in escandescenze per strada.  Arrivati sul posto, i poliziotti lo hanno notato - si tratta di un 39enne bresciano di casa in città, con precedenti alle spalle e già destinatario di un Dacur in tutti i bar della città -: dopo essersi slacciato le cinghie di contenimento in barella, si era avventato contro i sanitari aggredendoli e minacciandoli di morte. Alla vista degli agenti, rifiutando ogni tentativo di dialogo, si è scagliato pure contro di loro, a calci e pugni. 🔗 Leggi su Brescia.corriere.it

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