Una donna di 38 anni è stata fermata a Parma dopo aver causato scompiglio davanti a un bar e aver aggredito gli agenti intervenuti. È stata arrestata per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. La donna, risultata ubriaca, ha seminato il panico nella zona est della città durante un diverbio. L’intervento delle forze dell’ordine è stato necessario per calmare la situazione e gestire le conseguenze dell’aggressione.

Una cittadina sudamericana di 38 anni è stata fermata a Parma per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale dopo una violenta lite davanti a un bar nella zona est della città. L’arresto è stato convalidato dal giudice, che ha disposto per la donna l’obbligo di firma, mentre gli agenti sono stati refertati con due giorni di prognosi. I fatti in un bar di Parma L'intervento della Polizia e l'arresto Le decisioni dell'autorità giudiziaria Ulteriori provvedimenti e precedenti I fatti in un bar di Parma Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’intervento degli agenti è avvenuto nella serata di domenica 12 luglio, intorno alle 20. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Ubriaca semina il panico a Parma e aggredisce gli agenti intervenuti, il provvedimento dopo il fermo

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