Il difensore dell’Inter, dal ritiro, ha detto che la squadra è la più forte, ma che il calcio può essere imprevedibile. Ha aggiunto che Chivu è più motivato di loro.

di Francesco Aliperta Bisseck parla dal ritiro nerazzurro in vista della nuova stagione. Il difensore dell’Inter fa il punto tra ambizioni e concorrenti per lo Scudetto. Dal quartier generale nerazzurro in terra tedesca arrivano le prime dichiarazioni ufficiali di Yann Bisseck. Il difensore tedesco, rimasto escluso dagli impegni del Mondiale, ha risposto presente fin dal primo giorno di raduno, mettendosi immediatamente a completa disposizione del tecnico Cristian Chivu in vista dei prossimi impegni ufficiali. Intercettato dai giornalisti presenti nel ritiro in Germania, il centrale ha fatto il punto sugli obiettivi e sulle ambizioni della squadra per la nuova stagione. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Bisseck sulla nuova stagione: «Siamo i più forti, ma a volte il calcio è strano. Chivu è più carico di noi»

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