Dopo la vittoria dello scudetto, il vice-presidente nerazzurro ha pubblicato un messaggio in cui afferma che la squadra è la vera campionessa d’Italia, sottolineando la superiorità e la forza dimostrata. Le sue parole sono state condivise sui social, accompagnate da un tono di orgoglio e soddisfazione per il traguardo raggiunto. La comunicazione si inserisce nel clima di festa tra i tifosi e i membri del club.

di Francesco Aliperta Scudetto Inter, Zanetti, vice-presidente nerazzurro, condivide un messaggio emozionante dopo la vittoria Scudetto della squadra di Chivu. La gioia per il 21esimo scudetto dell’Inter viaggia anche sui social attraverso le parole cariche di orgoglio di Javier Zanetti. Il vicepresidente nerazzurro, dopo la matematica certezza del titolo, ha voluto condividere un messaggio profondo con tutto l’ambiente, rivendicando la forza del percorso fatto: «Famiglia interista, siamo noi, siamo noi. i campioni dell’Italia siamo noi! Nessuno potrà ridimensionare il lavoro che è stato fatto. Vincere è sempre difficile e noi l’abbiamo fatto superando degli ostacoli dentro e fuori dal campo».🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Scudetto Inter, l’emozionante messaggio di Zanetti: «I campioni dell’Italia siamo noi! Ancora una volta più forti di tutto e tutti»

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