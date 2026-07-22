Il difensore dell’Inter, attualmente in ritiro in Germania, ha dichiarato di sentirsi il più forte e di voler conquistare una maglia da titolare nella squadra. Ha anche commentato positivamente l’allenatore, definendolo molto motivato. Non sono stati forniti dettagli su eventuali prossime partite o obiettivi specifici. La sua opinione sulla condizione fisica e sulla competizione interna rimane centrale nel discorso.

Il difensore dell'Inter parla dal ritiro nella "sua" Germania: "Voglio essere un titolare di questa squadra". 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Bisseck: "Siamo i più forti. Chivu? È carichissimo..."

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