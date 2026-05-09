A pochi minuti dall'inizio della partita tra Lecce e Juventus, l'allenatore del Lecce ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Sky. Ha dichiarato che la squadra deve vincere e dimostrare di essere più forte della Juventus. Le sue parole sono state trasmesse prima del calcio d'inizio, mentre i giocatori si preparavano a entrare in campo.

di Francesco Spagnolo Conceicao ha parlato ai microfoni di Sky a pochi minuti dalla sfida fra il Lecce e la Juventus. Ecco cosa ha detto il portoghese sul match. A pochi minuti dalla sfida fra Lecce Juventus, Francisco Conceicao ha parlato ai microfoni di Sky. Le sue dichiarazioni. PARTITA – « Sì, è quello, dobbiamo vincere, non ci sono tante parole da fare, non c’è tanto da dire, penso che dobbiamo vincere oggi, dimostrare che siamo più forti. Sono tre punti molto importanti per noi, però dobbiamo lottare per questo ». Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata SETTIMANA – « Sì, dopo quel pareggio è normale che l’animo non sia bello, è duro quando non vinci, ma dobbiamo dimostrare questa forza, questa voglia di vincere oggi per andare in Champions che è quello che vogliamo ».🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Conceicao a Sky: «Dobbiamo vincere e dimostrare che siamo più forti»

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