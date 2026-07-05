Usa Trump | Siamo più forti che mai annientati Iran e Venezuela

Durante le celebrazioni per il 250° anniversario dell’indipendenza, il presidente ha affermato che gli Stati Uniti sono più forti che mai, sostenendo di aver sconfitto Iran e Venezuela. Nel suo discorso ha alternato toni patriottici e politici, senza ulteriori dettagli sulle affermazioni. Non sono stati forniti dati o prove a supporto di queste dichiarazioni. La cerimonia ha visto la presenza di funzionari e cittadini, ma nessun elemento ha confermato le affermazioni fatte dal presidente.

(LaPresse) In occasione delle celebrazioni per il 250° anniversario dell’Indipendenza americana, il presidente Donald Trump ha alternato riferimenti patriottici e messaggi politici nel suo intervento pubblico. Il discorso, tradizionalmente dedicato all’unità nazionale nel Giorno dell’Indipendenza, ha assunto in questo caso toni più marcatamente politici. Trump ha infatti rilanciato il sostegno al cosiddetto SAVE America Act, proposta di riforma elettorale che incontra resistenze anche all’interno del Partito Repubblicano al Congresso. Il presidente ha inoltre ribadito il suo appoggio al Secondo Emendamento e ha intensificato le critiche al comunismo, tema sempre più presente nella sua comunicazione in vista delle elezioni di midterm di novembre. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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