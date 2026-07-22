Bisseck | L' Inter è ancora la più forte Nazionale? Strano non esserci

Yann Bisseck si trova a Donaueschingen, nel Baden-Württemberg, dove sta svolgendo un ritiro con l’Inter. Nonostante sia in Germania, il difensore precisa che questa zona non è la sua residenza. La sua presenza in ritiro coincide con le dichiarazioni sul suo ruolo nel team e sulla sua opinione riguardo alla squadra, rilasciate in un’intervista recente.

È in Germania ma Yann Bisseck specifica che quella parte di paese, Donaueschingen e il Baden-Württemberg dove ora è in ritiro con l’Inter, non è proprio casa sua. E in effetti lui è di Colonia, a cinque ore da qui, ma dopo la precisazione torna serio e spiega quanto sia duro il lavoro in questa fase: “Siamo carichi, il mister più di tutti e ci dà tanta energia. Poi penso che a nessuno piaccia la preparazione perché stiamo lavorando tanto e duramente, facciamo due allenamenti al giorno. È tosta ma è importante farlo”. Al suo quarto anno all’Inter “io voglio solo giocare e avere la fiducia nel mister” chiarisce Bisseck. "Devo mettere tutto quello che ho in campo, far vedere le mie qualità, ma penso che sono sulla strada giusta. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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