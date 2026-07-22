Bisseck ha dichiarato che l'Inter rimane la squadra più forte e ha affermato di voler conquistare la fiducia di Chivu. Ha aggiunto di credere sempre nella forza della propria squadra, anche quando non si ottengono risultati positivi, e ha sottolineato che in Serie A ci sono molte squadre importanti, non solo il Napoli.

"Penso sempre che noi siamo i più forti. Lo penso anche quando non vinciamo, il calcio a volte è strano. Ma ci sono tante squadre importanti in Serie A, non solo il Napoli". Così il difensore dell'Inter Yann Bisseck parlando dal ritiro in Germania del club nerazzurro. "Se restiamo concentrati su noi stessi e allora non importa cosa fanno gli altri. Se mettiamo le nostre qualità in campo abbiamo una grande chance di vincere un altro scudetto", ha aggiunto il difensore tedesco. Guardando alla sua stagione, ancora Bisseck ha detto: "Io voglio solo giocare, avere la fiducia del mister e mettere tutto quello che ho in campo. Mostrare le mie qualità. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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© Sportmediaset.mediaset.it - Bisseck convinto: "L'Inter resta la più forte, voglio avere la fiducia di Chivu"

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Yann Bisseck and Cristian Chivu analyze the game between Inter Milan and Borussia Dortmund

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