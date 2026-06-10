Solet, calciatore vicino all’Inter, è stato confrontato con Bisseck da De Grandis, che ha affermato che Solet è più forte del centrocampista. Tuttavia, ha anche sottolineato che il giocatore deve migliorare in un aspetto specifico del suo gioco.

Sancho lascia il Manchester United: ora è svincolato, occasione di mercato anche per l’Inter? Inter Women Como finisce 0-3. Si chiude con una sconfitta la stagione delle nerazzurre già certe del secondo posto IN24 – Marello si avvicina alla permanenza in nerazzurro? Il punto sulla trattativa con l’Udinese L’Italia U17 è Campione d’Europa: battuto il Belgio ai rigori! Anche tre nerazzurri nel gruppo: i complimenti dell’Inter L’Inter si gode il talento di Mattia Mosconi: la favola del gioiello di Grosio che ha conquistato San Siro dopo i sacrifici in Valtellina Settore Giovanile Inter, settimana di gioia per la filiera nerazzurra: l’Under 15 è in semifinale scudetto, Donato in gol con l’italia U17. 🔗 Leggi su Internews24.com

Segui gli aggiornamenti su Inter.

© Internews24.com - Solet vicino all’Inter, De Grandis: «Più forte di Bisseck. Deve migliore in un aspetto»

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

The Light Gate- New Information about Historic UFO Cases with Michael Schratt

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Calciomercato Inter, quanti enigmi! Solet e Muharemovic, il futuro di Bisseck e il rinnovo di De Vrij: ecco cosa è chiaro

Solet, archiviata l’accusa di violenza sessuale. Il difensore è sempre più vicino all’InterL’inchiesta per violenza sessuale nei confronti di Oumar Solet è stata archiviata dal giudice del Tribunale di Udine, che ha accolto la richiesta...

Temi più discussi: Solet, archiviata l’accusa di violenza sessuale. Il difensore è sempre più vicino all’Inter; Inter, spunta Mancini per la difesa. Le ultime su Dumfries e la strategia per Palestra; Inter, avanti tutta per Solet: è il primo obiettivo per la difesa; Atta all'Inter con Solet? La trattativa con l'Udinese, i costi, le possibilità e il potenziale: Un mix tra Zidane e Bellingham.

CF - #Solet sempre più vicino all'Inter: i numeri dell'impatto a bilancio x.com

[Di Marzio] Provedel vicino a unirsi all'Inter per una cifra attorno ai €2-3 milioni reddit

ULTIM’ORA INTER – Solet sempre più vicino: spunta la cifra per chiudere!L'affare Solet è sempre più vicino per l'Inter. L'annuncio arrivato fa sorridere Chivu e tifosi: spunta la cifra per chiudere. spaziointer.it

L'Inter vuole fare la spesa in casa Udinese: piacciono Solet e AttaOre calde in casa Inter, ad Ausilio piacciono Oumar Solet e Arthur Atta, entrambi in forza all'Udinese dal 2024 ... msn.com