Solet vicino all’Inter De Grandis | Più forte di Bisseck Deve migliore in un aspetto

Da internews24.com 10 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Solet, calciatore vicino all’Inter, è stato confrontato con Bisseck da De Grandis, che ha affermato che Solet è più forte del centrocampista. Tuttavia, ha anche sottolineato che il giocatore deve migliorare in un aspetto specifico del suo gioco.

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