L'ex calciatore ha deciso di rimanere in attività fino al 2027, accettando un ingaggio ridotto. Dopo aver valutato l'ipotesi di smettere, ha scelto di continuare a giocare, confermando il suo impegno con il club. La decisione è stata influenzata da una lunga riflessione personale, ma alla fine ha prevalso la volontà di proseguire la carriera. La firma sul nuovo contratto è stata ufficializzata nelle ultime ore.

Altro che addio al calcio: Henrikh Mkhitaryan - classe 1989 - ha deciso di rinnovare il contratto con l'Inter. Un altro anno ancora, questa la scelta definitiva, ad un ingaggio profondamente ridotto rispetto ai 4 milioni netti a stagione che il centrocampista armeno ha percepito fin qui. L'accordo attuale scadrà il mese prossimo, il 30 giugno, poi entrerà in vigore quello nuovo. Una decisione maturata sì da Mkhitaryan, che ha così rinviato l'addio, ma voluta soprattutto dall'allenatore Cristian Chivu che considera ancora prezioso l'apporto in squadra dell'ex Manchester United, Arsenal e Roma. Calma piatta, invece, per quanto riguarda gli altri giocatori in scadenza. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Inter, Chivu ha convinto Mkhitaryan: addio al calcio rinviato, resta fino al 2027 con ingaggio ridotto

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