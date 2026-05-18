Mercato Inter Bisseck nel mirino della Premier League e della Bundesliga | la posizione del club nerazzurro

Il difensore tedesco, che ha fatto parte della squadra durante la vittoria del doppio, sta attirando l’attenzione di diversi club europei. Secondo fonti vicine al mercato, sia la Premier League che la Bundesliga sono interessate ad acquisire il suo cartellino. La società nerazzurra, da parte sua, tiene sotto controllo la situazione e valuta eventuali offerte provenienti dai club interessati. La trattativa, quindi, potrebbe portare a sviluppi nelle prossime settimane.

Inter News 24 Mercato Inter, il difensore tedesco, protagonista del Doblete con Chivu, attira l’interesse dei top club europei e dei grandi procuratori. Le migliori agenzie di procuratori internazionali hanno messo gli occhi su Yann Bisseck, giocatore che si è imposto come titolare nell’ Inter che quest’anno è stata capace di vincere il doblete nazionale con Cristian Chivu alla guida. Secondo Sportitalia, tra quelle più attente alla situazione del centrale tedesco, attualmente seguito dall’agente Yusuf Kandemir, c’è quella di Giovanni Branchini, che sembra essere al momento in pole position per affiancarlo. Mercato Inter, le sirene estere e la ferma volontà del club nerazzurro. 🔗 Leggi su Internews24.com

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