bimbo di 5 anni si sente male in acqua e muore in piscina a monterotondo roma

Notizia in breve

Un bambino di cinque anni è morto questa mattina in una piscina comunale a Monterotondo, mentre partecipava a un centro estivo con altri bambini. Secondo le prime ricostruzioni, si sarebbe sentito male in acqua e sarebbe affogato. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non è stato possibile salvarlo. La procura ha aperto un’indagine e disposto l’autopsia. La piscina è stata chiusa temporaneamente.