Bimbo di 5 anni si sente male in acqua e muore in piscina a Monterotondo Roma
Un bambino di cinque anni è morto questa mattina in una piscina comunale a Monterotondo, mentre partecipava a un centro estivo con altri bambini. Secondo le prime ricostruzioni, si sarebbe sentito male in acqua e sarebbe affogato. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non è stato possibile salvarlo. La procura ha aperto un’indagine e disposto l’autopsia. La piscina è stata chiusa temporaneamente.
Un bambino di cinque anni è morto questa mattina nella piscina comunale di Monterotondo, in provincia di Roma, dove stava partecipando a un centro estivo insieme ad altri bambini della sua età. Il piccolo si è sentito male mentre si trovava in acqua e, nonostante il tempestivo intervento dei soccorritori, ogni tentativo di salvargli la vita si è rivelato vano. L’episodio è avvenuto nell’impianto sportivo di via della Fonte. Secondo le prime informazioni, il bambino faceva parte di un gruppo composto da una quindicina di coetanei impegnati nelle attività organizzate dal centro estivo quando, per cause ancora da chiarire, ha accusato un improvviso malore. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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