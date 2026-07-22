Bimbo di 5 anni muore in una piscina alle porte di Roma

Da agi.it 22 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un bambino di meno di cinque anni è morto dopo aver avuto un malore mentre si trovava in una piscina comunale di Monterotondo, vicino a Roma. L'episodio è avvenuto in via della Fonte. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non sono riusciti a salvare il bambino. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le cause dell’incidente.

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AGI - Un bimbo di età inferiore a 5 anni è morto dopo aver accusato un malore all'interno di una piscina comunale in via della Fonte, a Monterotondo, vicino a Roma. Il minore si trovava insieme ad altri circa 15 bimbi partecipanti a un centro estivo. Immediate manovre di rianimazione anche con ausilio elisoccorso hanno decretato il decesso del piccolo. Sono in corso di accertamento le cause e la dinamica dell'evento. Sul posto stanno indagando i carabinieri coordinati dalla procura di Tivoli. . 🔗 Leggi su Agi.it

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Bimbo di 5 anni muore in piscina a Monterotondo, choc durante il centro estivo

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