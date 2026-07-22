bimbo di 5 anni muore in una piscina alle porte di roma

Notizia in breve

Un bambino di meno di cinque anni è morto dopo aver avuto un malore mentre si trovava in una piscina comunale di Monterotondo, vicino a Roma. L'episodio è avvenuto in via della Fonte. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non sono riusciti a salvare il bambino. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le cause dell’incidente.