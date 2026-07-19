Otto persone sono state colpite da intossicazione da cloro in una piscina vicino a Roma. Tra i soggetti coinvolti, un bambino è stato trasportato in codice rosso in ospedale. L’incidente si è verificato nel pomeriggio in un circolo sportivo a Mentana, dove i bagnanti hanno iniziato a sentirsi male a causa delle esalazioni di sostanza chimica. Nessuna altra informazione sulle cause dell’incidente.

Roma, 19 luglio 2026 – Stavano passando il pomeriggio in piscina alle porte della Capitale quando hanno cominciato a sentirsi male. Sono otto i bagnanti intossicati per le esalazioni di cloro dalla piscina di un circolo sportivo a Mentana, vicino a Roma. Tra loro, un bimbo di 5 anni soccorso in codice rosso e altri quattro, tra i 10 e i 15 anni, in codice giallo. L’esalazione di cloro. L'allarme nel circolo sportivo della cittadina 30 km a nord-est di Roma è scattato intorno alle 15.30. Quando i vigili del fuoco sono arrivati in piscina per i soccorsi, hanno rilevato un’alta esalazione di cloro, fuoriuscito in grande quantità dalla pompa della piscina per ragioni ancora da accertare: l’inalazione potrebbe aver provocato i malori segnalati. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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© Quotidiano.net - Fuga di cloro in piscina, 8 bagnanti intossicati alle porte di Roma. Bimbo in codice rosso

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Fuga di cloro in una piscina a Mentana, 8 intossicati: bambino di 5 anni in codice rosso

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Otto intossicati per fuga cloro in piscina a Mentana, bimbo in codice rossoOtto persone sono state intossicate a Mentana a causa di esalazioni di cloro nella piscina di un circolo sportivo.

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