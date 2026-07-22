Il corpo di una bambina di 10 anni, dispersa nel lago di Como, è stato ritrovato dai soccorritori dei Vigili del fuoco. La ricerca si era concentrata in un’area del capoluogo di provincia di fronte al Tempio Voltiano. Dopo alcune ore di intervento, il corpo senza vita della bambina è stato recuperato nel lago. Non sono stati forniti dettagli aggiuntivi sulle circostanze della scomparsa o sul recupero.

I soccorritori dei Vigili del fuoco hanno individuato e recuperato il corpo senza vita della bambina di 10 anni che era sparita nel lago di Como in un’area del capoluogo di provincia di fronte al Tempio Voltiano. La piccola, che si trovava in compagnia dei genitori, è finita sott'acqua nel pomeriggio senza più riemergere. La bambina, che era in compagnia dei genitori stranieri, si è tuffata senza più emergere in un punto in cui già in passato si sono registrati diversi episodi di annegamento nonostante il divieto di balneazione. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

Segui gli aggiornamenti su Como.

© Gazzettadelsud.it - Bimba di 10 anni dispersa nel lago di Como, ritrovato il corpo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Bimba dispersa nel Lago di Como: il tuffo e lallarme dei genitori

Notizie e thread social correlati

Ritrovato il corpo della bimba di 10 anni dispersa nelle acque del lago di Como: recuperato dai sommozzatoriIl corpo di una bambina di 10 anni è stato recuperato ieri sera dai sommozzatori dei vigili del fuoco nel lago di Como.

Como, ritrovato il corpo della bambina di 10 anni dispersa nelle acque del lagoIl corpo di una bambina di 10 anni dispersa nel Lago di Como è stato recuperato in tarda serata dai Vigili del Fuoco.

Temi più discussi: Bimba di 9 anni annega nel lago di Como, ritrovato il corpo; Bimba fa il bagno nel lago di Como e scompare, ritrovato il corpo; Como, morta la bimba di 10 anni scomparsa nelle acque del lago; Como, trovato privo di vita il corpo della bimba di 9 anni annegata nel lago in centro.

Lago di #Como, ricerche bambina di 10 anni: nella tarda sera la conclusione dell’intervento dei #vigilidelfuoco, ritrovato purtroppo senza vita il corpo della bimba x.com

Bimba di 10 anni dispersa nel lago di Como, ritrovato il corpoI soccorritori dei Vigili del fuoco hanno individuato e recuperato il corpo senza vita della bambina di 10 anni che era sparita nel lago di Como in un’area ... gazzettadelsud.it

Miglior età per portare un bambino a Disney reddit

Bimba fa il bagno nel lago di Como e scompare, ritrovato il corpoLa bambina si è tuffata senza più emergere in un punto in cui già in passato si sono registrati diversi episodi di annegamento nonostante il divieto di balneazione ... rainews.it