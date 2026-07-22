Una bambina di circa sette anni è morta annegata in una piscina di dimensioni medio-piccole. La Procura ha disposto sopralluoghi dell’Ausl per verificare se fosse presente un servizio di salvataggio, considerando le caratteristiche della vasca. Oggi verrà eseguita anche l’autopsia per accertare le cause precise del decesso. Le indagini si concentrano sulla presenza o assenza di figure di salvataggio durante l’incidente.

Milano Marittima, 22 luglio 2026 – Ora, su delega della procura, scatteranno i sopralluoghi dell’Ausl. Il punto fondamentale è cioè c apire se quella piscina, per profondità e dimensioni, potesse o meno essere sguarnita di servizio di salvataggio. E, in questo secondo caso, se dovesse avere comunque una sorta di s orveglianza costituita da telecamere. Stamattina intanto verrà affidato al medico legale Matteo Tudini l’incarico per l’ autopsia su Magdalena Kaiser, la bimba di 4 anni annegata nel primo pomeriggio di sabato scorso nella piscina dell’ hotel ’Continental’ di Milano Marittima. Per questo motivo, in ragione dell’atto irripetibile, lunedì sono salite a tre le persone indagate. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Bimba annegata in piscina, ora scattano le verifiche Ausl: doveva esserci il servizio di salvataggio? Oggi l’autopsia su Magdalena

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