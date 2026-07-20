bimba annegata in piscina potrebbero esserci altri indagati oltre al padre

Il padre della bambina di 4 anni annegata in una piscina di Milano Marittima è stato iscritto nel registro degli indagati per abbandono di minore. La procura sta valutando se ci siano altri responsabili coinvolti nel caso. La tragedia è avvenuta sabato pomeriggio nell’hotel Continental. Le autorità continuano le indagini per chiarire le responsabilità e verificare eventuali omissioni o negligenze.

Milano Marittima (Ravenna), 20 luglio 2026 – È stato indagato per abbandono di minore il padre della piccola Magdalena Kaiser, la bimba di 4 anni annegata sabato pomeriggio nella piscina dell’ hotel Continental di Milano Marittima. Le indagini potrebbero estendersi a responsabili dell’albergo. E non è escluso che nei prossimi giorni le indagini si possano estendere anche a responsabili della struttura in relazione alle norme di sicurezza legate alla piscina alla luce di una circostanza finora emersa: i cancelli erano aperti in un orario nel quale invece il servizio di salvataggio non era previsto, e questa potenziale situazione di pericolo poteva riverberarsi anche all’esterno. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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