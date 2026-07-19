Bimba di 4 anni annegata in piscina indagato il padre per abbandono di minore Magdalena sott' acqua 8 minuti

Notizia in breve

Un bambino di 4 anni è morto annegato in una piscina a Milano Marittima, dove si trovava in vacanza con la famiglia. La bambina è stata trovata sott'acqua e il suo corpo è stato recuperato dopo circa otto minuti. Sono stati aperti un’indagine e un procedimento contro il padre per abbandono di minore, in relazione alla presenza di due ragazzini che cercavano di tuffarsi e ai cancelli dell’hotel lasciati aperti.