Bimba di 4 anni annegata in piscina indagato il padre per abbandono di minore Magdalena sott' acqua 8 minuti
Un bambino di 4 anni è morto annegato in una piscina a Milano Marittima, dove si trovava in vacanza con la famiglia. La bambina è stata trovata sott'acqua e il suo corpo è stato recuperato dopo circa otto minuti. Sono stati aperti un’indagine e un procedimento contro il padre per abbandono di minore, in relazione alla presenza di due ragazzini che cercavano di tuffarsi e ai cancelli dell’hotel lasciati aperti.
Due ragazzini in cerca di un tuffo, i cancelli di un hotel lasciati aperti, un corpicino che galleggia in acqua: era quello di Magdalena Kaiser, una bambina austriaca in vacanza a Milano Marittima con la famiglia - i genitori e le due sorelle maggiori. La piccola è morta sabato 18 luglio, annegata nella piscina del'hotel Continental. Il padre risulta indagato dalla Procura di Ravenna con l'ipotesi di reato di abbandono di minore. Secondo gli accertamenti dei carabinieri, l'uomo, 56 anni, dopo avere detto alla figlia di rimanere ad aspettarlo in una zona tra i giochi e la piscina si sarebbe allontanato, forse per salire in camera a prendere qualcosa, ma quando è tornato dalla figlia era già troppo tardi. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
Notizie e thread social correlati
Bimba annegata in piscina a Milano Marittima, indagato il padre per abbandono di minore | La tragedia ripresa in parte dalle telecamere | "È rimasta in acqua per 7-8 minuti"Il padre di una bambina di quattro anni morta annegata in una piscina a Milano Marittima è stato iscritto nel registro degli indagati con l’accusa di...
Bimba annegata in piscina a Milano Marittima, indagato il padre per abbandono di minore | La tragedia ripresa in parte dalle telecamereIl padre di una bambina di 4 anni morta annegata in una piscina a Milano Marittima è stato iscritto nel registro degli indagati con l'accusa di...
Temi più discussi: Bimba di 4 anni annega nella piscina di un hotel a Milano Marittima; Bimba di 4 anni muore annegata nella piscina di un hotel di Milano Marittima: secondo caso in due giorni; Tragedia a Milano Marittima: bimba di 4 anni annega nella piscina dell'hotel; Bimba di 4 anni annegata in piscina a Milano Marittima.
La morte della #bimba austrica di 4 anni, annegata nella #piscina dell'hotel Continental di Milano Marittima, è stata ripresa dalla videosorveglianza. Negli spezzoni si vede la piccola che va da sola verso la piscina, poi il soccorso di un medico, infine l'arrivo d x.com
Bimba di 4 anni annega in piscina, ripresa in parte dalle telecamere. La piccola si trovava con il padre che poi si è allontanato #ANSA facebook
Il 40% degli studenti delle elementari non raggiunge conoscenze di base in matematica reddit
Bimba di 4 anni annegata in piscina, indagato il padre per abbandono di minore. Magdalena sott'acqua 8 minutiDue ragazzini in cerca di un tuffo, i cancelli di un hotel lasciati aperti, un corpicino che galleggia in acqua: era quello di Magdalena Kaiser, una ... msn.com
Bimba di 4 anni annegata in piscina, indagato il padreIl padre di Magdalena Kaiser, la bambina austriaca di 4 anni morta annegata nella piscina dell'hotel Continental di Milano Marittima, nel Ravennate, risulta indagato dalla Procura di Ravenna con ... ansa.it