La Biennale di Venezia ha accantonato 300mila euro nel fondo rischi, insufficienti a coprire i 2 milioni di euro necessari per impedire alla Russia di riaprire il proprio padiglione nel 2026. L’Unione europea ha deciso di revocare il finanziamento previsto, in risposta alla decisione di permettere alla Russia di partecipare nuovamente all’evento. La somma accantonata non copre quindi l’intero costo del divieto.

Consentire alla Russia di riaprire il proprio padiglione per la prima volta dall’invasione dell’Ucraina da parte di Mosca nel 2022 potrebbe costare alla Biennale di Venezia 2 milioni di euro: è il valore del finanziamento che l’Unione europea ha deciso di revocare in risposta al ritorno della Russia nell’edizione del 2026. La partita non è però chiusa. Almeno per la fondazione guidata da Pietrangelo Buttafuoco (designato alla presidenza dal governo Meloni nel marzo 2023) che ha ribadito: «Faremo valere le nostre ragioni in tutte le sedi competenti» ricordando che si tratta di una decisione da tempo preannunciata e che, pertanto, «ci obbliga ai passi successivi già resi noti», vale a dire un ricorso. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Biennale, il fondo rischi non copre lo stop Ue: accantonati solo 300mila euro

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