Un amico anonimo ha coperto 300.000 euro di debiti di gioco di un noto comico toscano. La notizia circola tra gli addetti ai lavori, con molti che ipotizzano si tratti di un regista. Il comico, famoso per le sue esibizioni irriverenti e politicamente scorrette, ha recentemente affrontato problemi legati al gioco d’azzardo. La vicenda si è aperta nel contesto di questioni finanziarie legate alla sua attività professionale e a debiti accumulati nel tempo.

Sul palco, Massimo Ceccherini era un comico irriverente, talvolta pure politicamente scorretto, capace di strappare una risata anche solo con l'espressione del viso e quell'accento da toscanaccio impenitente. Un piccolo demonio, più che un giullare. Fuori dal palco, però, Massimo Ceccherini i demoni ce li aveva dentro, e gli stavano mangiando la vita. L'alcol, soprattutto. Tanto che Leonardo Pieraccioni dichiarò di avergli chiesto il favore di non andare alla sua festa per i 50 anni. «Mi ha pregato di non andare temendo che lo mettessi in imbarazzo con gli altri amici. Ero vittima della grappa, mi sdoppiavo e facevo casino. Lo capisco», aveva confermato Ceccherini in un'intervista al Corriere della Sera. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Massimo Ceccherini prova a salvarsi dai suoi demoni: un «amico anonimo» copre 300mila euro di debiti di gioco. Tutti pensano si tratti di Matteo Garrone

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