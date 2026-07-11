Stop ai finanziamenti da 2 milioni di euro alla Biennale | la stangata dell’Ue dopo la riapertura del padiglione russo

La Commissione europea ha raccomandato di revocare un finanziamento di due milioni di euro destinato alla Biennale di Venezia. La decisione arriva dopo la riapertura del padiglione russo durante l’esposizione inaugurata a maggio. La riapertura ha provocato una reazione negativa a livello comunitario, portando alla richiesta di sospendere i fondi europei già assegnati. Finora, non sono stati annunciati ulteriori passi ufficiali riguardo alla decisione di revoca.

La Commissione europea ha raccomandato ufficialmente la revoca del finanziamento comunitario da due milioni di euro destinato alla Biennale di Venezia, dopo la decisione di riaprire il padiglione russo nell’ambito dell’esposizione inaugurata lo scorso maggio. A comunicarlo su X è stata la vicepresidente esecutiva della Commissione Ue, Henna Virkkunen, spiegando che la raccomandazione è stata trasmessa all’ Agenzia esecutiva europea per l’istruzione e la cultura ( Eacea ), l’organismo incaricato della gestione dei fondi europei. July 11, 2026 Le motivazioni dell’Ue. La decisione arriva al termine di una valutazione delle motivazioni fornite dalla Biennale sulla riapertura del padiglione, chiuso dal 2022 dopo l’invasione russa dell’ Ucraina. 🔗 Leggi su Open.online

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