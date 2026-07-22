Biennale Danza Emanuel Gat e la luce vorticosa di Mahler

Da ilmanifesto.it 22 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L’inaugurazione del ventunesimo Festival internazionale di danza contemporanea ha presentato lo spettacolo “Five Days in the Sun”. Il lavoro, intitolato anche “Cinque giorni nel sole”, è stato il punto centrale dell’evento. La rappresentazione è stata inserita nel programma di apertura, che si è svolto nell’arco di cinque giorni. Lo spettacolo ha coinvolto il pubblico con una coreografia che si sviluppa su più livelli, accompagnata da una colonna sonora ispirata a Mahler.

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Five Days in the Sun. Cinque giorni nel sole. Questo è il titolo dello spettacolo principale dell’inaugurazione di Time Does not Exist, il ventesimo Festival internazionale di danza contemporanea della. il manifesto. 🔗 Leggi su Ilmanifesto.it

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