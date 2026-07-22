biennale danza emanuel gat e la luce vorticosa di mahler

Notizia in breve

L’inaugurazione del ventunesimo Festival internazionale di danza contemporanea ha presentato lo spettacolo “Five Days in the Sun”. Il lavoro, intitolato anche “Cinque giorni nel sole”, è stato il punto centrale dell’evento. La rappresentazione è stata inserita nel programma di apertura, che si è svolto nell’arco di cinque giorni. Lo spettacolo ha coinvolto il pubblico con una coreografia che si sviluppa su più livelli, accompagnata da una colonna sonora ispirata a Mahler.