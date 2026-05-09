? Punti chiave Come può la danza trasformare l'oscurità degli ipogei in luce?. Chi sono i coreografi dietro questa ricerca tra pietra e movimento?. Come influenzerà il suono delle percussioni la coreografia finale?. Perché la pietra di Matera è diventata un elemento della danza?.? In Breve Spettacolo previsto per sabato 9 maggio 2026 presso la sede Oltredanza di Matera.. Ingresso fissato al prezzo di 5 euro per il pubblico presente.. Collaborazione musicale con il percussionista Tommaso Di Marzio per la ricerca sonora.. Progetto nato dagli studi invernali condotti negli ipogei della Fondazione Sassi.. Sabato 9 maggio 2026 alle ore 19.00 la sede di Oltredanza a Matera ospiterà lo spettacolo Corpi in Luce, un progetto coreografico che esplora il legame tra movimento umano e spazi millenari.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Matera, la danza sfida l’oscurità: arriva Corpi in Luce a Oltredanza

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