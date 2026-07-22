La biathleta svedese Hanna Öberg è in attesa di un bambino, come annunciato sui social network insieme al compagno Martin Ponsiluoma. La coppia ha comunicato la gravidanza, senza specificare se l’atleta prenderà una pausa dalla competizione o tornerà in gara in vista dei Mondiali 2027. Öberg, che si prepara a diventare madre, ha una carriera attiva nel biathlon e il suo ritorno alle competizioni rimane da definire.

Hanna Öberg è incinta. La biathleta svedese e il compagno Martin Ponsiluoma, grande protagonista del circuito maschile, hanno annunciato ieri tramite i rispettivi profili sui social network che, a breve, diventeranno genitori. Inequivocabile la foto della trentenne di Kiruna con un pancione già prominente. L’unico commento è stato “la prossima stagione offre nuove sfide”. Non è stato aggiunto niente altro relativamente al termine della gravidanza – evidentemente già ben avviata – e ai piani della biathleta scandinava per il prossimo inverno. Difatti, un’assenza tout-court dalle piste non è scontata. I media svedesi stanno già avanzando l’ipotesi che la maggiore delle sorelle Öberg abbia volutamente omesso i propri programmi perché non esclude di rientrare in tempi celeri. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Biathlon, Hanna Öberg è incinta. Stagione sabbatica oppure rientro lampo per i Mondiali 2027?

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