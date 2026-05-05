Nella mattinata di oggi, la squadra si è ritrovata a Milanello dopo il giorno di riposo concesso da Allegri, in preparazione alla partita di domenica sera contro l’Atalanta. Tra i presenti anche il centrocampista Modric, che ha effettuato un rapido rientro sul campo. La squadra proseguirà gli allenamenti nel corso della settimana, in vista della prossima sfida di campionato.

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© Milanzone.it - Milan, Modric già a Milanello: rientro lampo con il Cagliari?

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