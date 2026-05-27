Biathlon Mondiali 2027 ‘Ribaltone’ nel programma | un giorno di riposo in meno e gara a coppie anticipata Date e orari

Notizia in breve

Il Mondiale di biathlon 2027 ha subito un cambiamento nel calendario: un giorno di riposo in meno e la gara a coppie anticipata. La competizione si svolgerà senza assegnare punti per la classifica generale. La data e gli orari sono stati comunicati e il programma è stato rivisto rispetto alla versione iniziale. La manifestazione si terrà nel periodo stabilito, con le modifiche apportate rispetto alla pianificazione originale.