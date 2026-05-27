Biathlon Mondiali 2027 ‘Ribaltone’ nel programma | un giorno di riposo in meno e gara a coppie anticipata Date e orari
Il Mondiale di biathlon 2027 ha subito un cambiamento nel calendario: un giorno di riposo in meno e la gara a coppie anticipata. La competizione si svolgerà senza assegnare punti per la classifica generale. La data e gli orari sono stati comunicati e il programma è stato rivisto rispetto alla versione iniziale. La manifestazione si terrà nel periodo stabilito, con le modifiche apportate rispetto alla pianificazione originale.
Il calendario della Coppa del Mondo 2026-27 di biathlon è già stato reso noto. Lo stesso discorso si applica ai Mondiali, che non assegneranno punti valevoli per la classifica generale, ma rappresenteranno il momento clou dell’ inverno venturo. La rassegna iridata si disputerà dal 10 al 21 febbraio a Otepää, in Estonia. Al riguardo, va sottolineato come il programma della manifestazione sia stato oggetto di un vero e proprio ‘Ribaltone’ per quanto concerne la seconda settimana. Difatti, la sequenza delle gare è stata cambiata per la prima volta da quando, nel 2019, la cosiddetta Single Mixed, ossia la gara a coppie miste, ha cominciato ad assegnare medaglie. 🔗 Leggi su Oasport.it
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