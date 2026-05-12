Il tennista ha commentato la propria situazione, affermando di trovarsi in un momento difficile e di non riuscire a pianificare il futuro con chiarezza. Ha anche espresso delusione per le sue prestazioni recenti e si è scusato con il pubblico, spiegando che problemi fisici lo hanno limitato durante le partite. Nessuna spiegazione è stata fornita riguardo agli infortuni che ha subito.

“Sono abbastanza deluso dello spettacolo che ho offerto al pubblico, chiedo scusa ma la mia condizione fisica non mi ha permesso di giocare come avrei voluto”. Scuro in volto, triste. Così Lorenzo Musetti, eliminato agli ottavi degli Internazionali dopo aver perso contro Casper Ruud, al termine del match condizionato da un problema muscolare alla coscia sinistra. “Non ho voluto ritirarmi perché sono stufo di tutti questi ritiri soprattutto davanti al pubblico di casa, ma non c’è stato modo di andare oltre al problema fisico, purtroppo è andata così”. Musetti ha giocato con una vistosa fasciatura al bicipite femorale e già dal riscaldamento non ha mai forzato i colpi.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Il mio futuro è annebbiato, faccio fatica a pensare a lungo termine. Non so dare una spiegazione agli infortuni”: la delusione di Musetti

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Quando Penso Al Mio Futuro (Da Hazbin Hotel: Stagione Due/Colonna Sonora Italiana/Audio only)

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